ROMA Effetto vacanze sul calcio: anche tra la serie A cresce la percentuale di contagi da Coronavirus. A un mese dalla data fissata per la ripartenza del campionato, la positività di Antonio Mirante, portiere della Roma, e tre casi al Cagliari accendono una luce rossa. Non per i numeri in sè, nè per le condizioni dei contagiati, tutti asintomatici: ma il portiere della Roma, come i due giocatori della Roma Primavera positivi l'altro ieri, era stato in vacanza in Costa Smeralda, nelle zone dove in questi giorni focolai da discoteca hanno alzato il livello di guardia. Anche per Mirante è scattato subito l'isolamento. La preoccupazione è legata al fatto che sono diversi i calciatori andati in vacanza in Sardegna (Zaniolo ieri era a Porto Cervo). Tanto più che in serata è arrivata la notizia della positività dei cagliaritani Filip Bradaric, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. Quarantena con sorveglianza attiva anche per altri due calciatori della prima squadra che sono stati a stretto contatto con i positivi. La ripresa degli allenamenti è prevista per oggi nel centro sportivo di Assemini; rinviato il ritiro di Aritzo.

