LO SCENARIOROMA La Superlega, inutile negarlo, ha dato un forte scossone a tutto il sistema calcistico. Ecco perché la prossima stagione sembra essere quella giusta per dare il via ad una riforma. O meglio il presidente della Federcalcio vuole forzare la mano per realizzarla. Nel suo cassetto, da tempo, ci sono molte idee. Alcune le ha esposte durante il consiglio federale di ieri, altre vanno perfezionate. Non è un caso che la prossima...