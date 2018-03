CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Edoardo Pittalis Bisogna essere campioni veri per battere con un colpo di fantasia la dittatura feroce dei velocisti. Per inventarsi lo stacco sul Poggio e disegnare curve perfette prese col vento in faccia e, infine, resistere sul rettilineo di via Roma al ritorno selvaggio degli avversari, quasi a una caccia all'uomo, e tagliare il traguardo a braccia alzate e con un urlo che la folla fa suo. Vincenzo Nibali ha dimostrato di essere il campione vero. Erano 12 anni che un italiano non vinceva la Classicissima, Nibali detto anche lo Squalo ce...