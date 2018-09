CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECOLOGICOLOMMEL Ford lancia il moto perpetuo elettrico, che è tale fino a quando non si esaurisce il ridimensionato serbatoio da 52 litri. E quindi lo slogan diventa: finché c'è benzina c'è speranza. Verso la fine del 2019 debutterà il Transit Custom ibrido plug-in, cioè il veicolo commerciale per il trasporto merci spinto sempre dal motore elettrico. Il modello è uno dei 40 dell'offensiva elettrificata che il colosso americano ha annunciato entro il 2022 con un investimento di 11 miliardi di dollari.L'autonomia a zero emissioni è di...