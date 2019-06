CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECOLOGICABRATISLAVA La prima auto elettrica di serie della Skoda è prodotta su una piattaforma non dedicata. Gli ingegneri della casa di Mlada Boleslav hanno compiuto un miracolo riuscendo ad installare la batteria agli ioni di litio da 36,8 kWh sotto l'abitacolo della Citigoe iV senza ridurre lo spazio. Perché i 6 litri in meno di capacità del bagagliaio con i sedili reclinati sono sostanzialmente irrilevanti (appena uno con il divano posteriore in configurazione normale). La vera sorpresa è però il prezzo, annunciato con un...