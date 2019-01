Ecco Mattia il predestinato Dal 95 nella famiglia rossa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOROMA Pur essendo ancora giovane, ha compiuto 49 anni il 3 novembre, Mattia Binotto è alla Ferrari da una vita. In pratica dal giorno dopo avere finito gli studi. E' nato casualmente a Losanna perché la famiglia era emigrata in Svizzera per motivi di lavoro. Papà Luigi faceva il tassista e mamma Maria dava una mano anche per provvedere ai figli. Un sostegno che ha portato il ragazzo a conseguire una laurea in ingegneria meccanica nel Politecnico locale nel 1994. Poi si è trasferito a Modena dove ha ottenuto un Master in...