ECCO LA VALANGA AZZURRINA

SCI

La collina di Sljeme è il rifugio dei giganti. Occorre essere alti almeno un metro e 89 per salire sul podio nello slalom di Zagabria, ma nella calza della Befana stavolta all'Italia non spettano cenere e carbone. Sul pendio croato il mese tra le porte strette (sei speciali in 23 giorni) comincia col bastoncino giusto per l'Italsci che al terzo posto di Stefano Gross in Val d'Isere accoppia la medesima piazza raccolta in Croazia da Alex Vinatzer. L'anno vecchio era finito col ritorno sul podio tra le porte strette, l'anno nuovo scatta col primo piazzamento tra i migliori tre in Coppa del mondo della promessa altoatesina. Alex Vinatzer è nato nel settembre 1999, ha quindi 20 anni, è alto 189 centimetri e nella scorsa stagione si è laureato campione del mondo tra gli Juniores in Val di Fassa, oltre a centrare il bronzo nella prova a squadre al Mondiale Assoluto di Aare. Non un carneade, quindi, ma il futuro del palo snodato tricolore. Su un tracciato poco difficile il gardenese si è arreso solo al francese Clement Noel, 191 centimetri, e allo svizzero Ramon Zenhaeusern, 2 metri. Al primo ha lasciato 29 centesimi, al secondo 22, recuperando cinque posizioni rispetto alla prima manche, dove era scattato col pettorale 26.

ESAME DI MATURITÀ

A Zagabria il giovane azzurro ha superato l'esame di maturità, da dopodomani, sul Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio, fino al 28 gennaio sulla Planai di Schladming, passando per gli slalom domenicali di Adelboden, Wengen e Kitzbuehel, l'altoatesino affronterà i primi cinque appelli universitari. Occasioni probanti per capire il vero talento di un ragazzo che nel febbraio 2018, a 19 anni, fu convocato a sorpresa per i Giochi di Pyeongchang, subito dopo l'argento ai Mondiali Juniores di Davos. Era a Chamonix per una gara di Coppa Europa quando ricevette la chiamata di Max Carca, che lo spediva a Roma per le visite mediche al Coni.

STUDENTE MODELLO

Da lì all'imbarco per la Corea passò una settimana. Cresciuto a Selva di Val Gardena, Alex ha frequentato il liceo sportivo a Stams in Austria. Qui ha abbinato sci e studio (media tra l'8 e il 9), diplomandosi l'anno passato: lezioni concentrate da settembre a novembre e da marzo a giugno e assenze giustificate in inverno. Avrebbe potuto studiare a Malles, più vicino a casa, ha scelto il Tirolo per sfruttare una migliore organizzazione: diventare sciatore professionista era il sogno sin da bambino, condiviso con i genitori Nadia e Christof, albergatori. A svezzarlo dal punto di vista tecnico è stato Marco Senoner, fondamentali sono stati i consigli ricevuti da Claudio Ravetto, mentre ora è seguito da Jacques Theolier. Il suo idolo era Bode Miller, mentre i modelli in slalom sono stati Marcel Hirscher, per forza e intensità, e Henrik Kristoffersen, per la tecnica della sciata. Esordio in Coppa del mondo a Levi nel 2017, il primo squillo di tromba fu l'argento iridato di categoria a Davos 2018. A precederlo nel Cantone dei Grigioni fu proprio il transalpino Noel, di due anni più grande. Il francese ha già vinto quattro volte in Coppa, confermando quando di buono fatto tra i giovani, Vinatzer è solo al primo podio, la strada è lunga, ma la voglia di far bene non manca. D'altronde undici mesi fa nella rassegna iridata svedese, l'italiano fu il più veloce nella seconda manche, con la consapevolezza di essere migliorato tecnicamente e mentalmente, ma di avere ancora tanto da imparare. Il successivo oro Juniores sulla neve tricolore lo ha definitivamente lanciato tra i grandi, mentre il podio di ieri gli ha fatto capire che la strada verso il successo è quella giusta. Ora occorre confermarsi ai piani alti.

Mario Nicoliello

