Ecco il fondo per le mamme atlete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVADiventare mamme e proseguire nella carriera sportiva si può. Con questo intento è stato costituito un fondo ad hoc, per le atlete non professioniste, come sostegno durante tutto il periodo di gravidanza e che prevede contributi fino a 1.000 euro al mese. Con il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano della presidenza del Consiglio dei ministri, le atlete potranno infatti richiedere un sussidio per assicurare la propria continuità retributiva anche durante il periodo di congedo di maternità....