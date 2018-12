CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECCELLENZANell'ultima giornata del 2018, penultima di andata, l'Argos Petrarca ha conosciuto la seconda sconfitta inciampando a Firenze e ha perso la vetta della classifica. A chiudere al comando è stato così il Valorugby Emilia. Petrarca subito dietro, mentre bagarre per il terzo posto con Calvisano, Rovigo e Fiamme Oro alla pari. Il Valorugby ha sconfitto il Mogliano 24-15 in un match che ha visto gli emiliani sempre avanti, a parte alcuni minuti del primo tempo, ma Mogliano sempre a distanza ravvicinata. Il Petrarca, come detto, ha...