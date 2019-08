CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ECCELLENZA Il Castelbaldo Masi debutta in Eccellenza ospitando oggi al GG Casarotti di Masi, secondo campo della società biancorossa, il San Martino Speme nella prima partita del 1° turno del gruppo 2 della Coppa Italia Dilettanti Eccellenza del Veneto. Per la formazione del presidente Michele Ottoboni è ormai tradizione debuttare nella categoria superiore. Tre campionati vinti nel giro di 5/6 anni lo giustificano, con la squadra biancorossa passata dalla 2ª categoria all'Eccellenza in pochi anni. Mercoledì ha vinto 4-1 contro il Nogara...