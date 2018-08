CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È utile parlare di quanti giovani in Italia praticano il gioco del calcio. I ragazzi delle squadre giovanili frequentano con passione e con entusiasmo un mondo che, oltre a sviluppare il loro fisico, li aiuta a socializzare e a crescere come uomini. Nel contesto di cui sopra purtroppo, a volte, un ruolo negativo è svolto dai genitori. Quanti padri e madri condizionano i loro figli urlando attorno ai campi di calcio dove i loro giovani si esibiscono. Per il bene dei ragazzi è opportuno che i genitori non intervengano nelle loro vicende...