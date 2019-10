È una sconfitta cocente per le Rosse ma il Giappone lascia tanto ottimismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISISUZUKA Un Gp del Giappone in agro-dolce per la Ferrari. Il presente ha il sapore acido della sconfitta, ma il futuro, a guardare le cose in prospettiva, appare più roseo per il Cavallino. La batosta, dopo la prima fila strappata a sorpresa in qualifica, fa davvero male perché la Rossa arrivava da tre vittorie nelle ultime quattro corse e da un dominio incontrastato in qualifica con cinque pole consecutive. Com'è possibile che si sia fatta soffiare la vittoria in modo così plateale? E soprattutto: c'è da preoccuparsi in chiave...