È una partita incredibile, di un'intensità pazzesca, quella vinta dalla Fiorentina. Perde il Milan, che va addirittura sotto di tre gol nella prima ora di gioco, per poi risvegliarsi e provare a riprenderla con una doppietta di Ibrahimovic. Ma non basta lo svedese. Il Diavolo si arrende a una squadra coraggiosa come quella di Vincenzo Italiano, che pressa alto e punisce i rossoneri a ogni loro disattenzione. La Fiorentina vince 4-3 e tutto...