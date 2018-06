È UN RONALDO SENZA LIMITI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOMOSCA Se il vostro sogno, è andare una sera a cena con un personaggio famoso, non scegliete Cristiano Ronaldo: fortissimo il rischio di annoiarvi e soprattutto a tavola non arriverebbe altro che pollo, acqua e insalata, questo almeno è quanto in questi giorni ha raccontato Patric Evra, scherzando sulle attenzioni quasi maniacali dell'asso portoghese alla cura del proprio corpo e della propria salute. Ma se vi accontentate di godervi quello che adesso, almeno in attesa del risveglio di Messi, è indubbiamente il migliore...