È un punto fermo dell'Imoco e della nazionale azzurra, e come tutte le sue colleghe non vedeva l'ora di ritornare in campo. Dopo la Final Four di Supercoppa, dominata a Vicenza nel primo weekend di settembre, per la schiacciatrice Miriam Sylla e le altre pantere dell'Imoco è tempo di rituffarsi nel campionato di serie A1. Oggi al Palaverde (ore 17), davanti a poco più di 200 persone ammesse su invito, la squadra campione del mondo in carica debutta con la Èpiù Casalmaggiore nella prima giornata di andata di regular season. La primavera e l'estate insolitamente prive di impegni agonistici hanno costretto gli atleti a rivoluzionare le loro abitudini, ma per chi come Sylla era alle prese con qualche acciacco hanno rappresentato anche l'occasione di rimettersi in forma.

Miriam Sylla, il lungo stop alla pallavolo giocata sul serio è finito. Come si ripresenta al via?

«Sto bene fisicamente e mentalmente, e ne sono felice. Del resto se non fosse così, dopo tutti questi mesi in cui non si è fatto praticamente nulla e quindi non ci sono stati periodi di affaticamento, saremmo rovinati. La voglia di ricominciare è tanta».

Due settimane fa avete conquistato la Supercoppa. Quali sensazioni ha portato il primo trofeo di una stagione ricca di incognite?

«Non è stata una Supercoppa classica perché venivamo da un momento particolare, doveva essere l'inizio di qualcosa di nuovo. Per una squadra come la nostra, che ha obiettivi e vuole raggiungerli tutti,è stata importante. Abbiamo ripreso a giocare per qualcosa, abbiamo vinto il trofeo e adesso pensiamo ai prossimi impegni».

Magari in palasport che potranno prestissimo essere più frequentati del previsto...

«Come i calciatori, anche noi pallavoliste continueremo a fare la nostra parte. Speriamo che la gente possa tornare a vederci dal vivo ma che lo possa fare in sicurezza, altrimenti torniamo al punto di prima».

La sua è stata un'estate di vacanza ma soprattutto, di lavoro in palestra.

«Prima ancora di fare un po' di vacanza ho pensato di sfruttare il lockdown per farmi trovare al meglio a livello fisico, perché lo ritenevo il primo passo per fare una buona stagione. E poi sì, ho lavorato con il nostro staff anche prima di iniziare la preparazione. Mi auguro di raccogliere in autunno e in inverno i frutti del lavoro estivo».

Tutti o quasi indicano l'Imoco come la squadra strafavorita per il campionato. È così?

«Queste cose iniziano ad essere noiose, dopo un po' scocciano pure. Noi pensiamo a fare il nostro e cerchiamo di farlo al meglio, raccogliendo i risultati che verranno. E basta. Non stiamo tanto a pensare a quello che dice la gente».

Oggi l'Imoco affronta Casalmaggiore, che non può contare sulla sua regista Carli Lloyd, oggetto di commenti a dir poco ingenerosi sul web dopo avere annunciato di essere incinta e quindi di doversi fermare. Come giudica questa vicenda?

«Ho trovato imbarazzanti certi commenti. Carli è una donna a cui è capitata la cosa più bella del mondo. Chi si è permesso di obiettare qualcosa si dovrebbe vergognare e fare un esame di coscienza. Lo scalpore che si è levato intorno a una gravidanza, ovvero a uno degli eventi più naturali al mondo, è il segnale che c'è un grande problema. Non siamo aliene. Chi prima e chi dopo, anche noi costruiremo una famiglia. Sarebbe giusto essere tutelate».

