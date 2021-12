RUGBY

Davide Ruggeri capitano, Giacomo Da Re mediano d'apertura, Emanuele Leccioli pilone, Entienne Swanepoel pronto a subentrare dalla panchina. È un'Italia Emergenti a tinte rossoblù quella che domani alle ore 14 a Parma sfiderà la Romania A (diretta su Youtube della Fir, cronaca di Andrea Trombini). Un'ora dopo a Dublino andrà l'Italia under 20 dei coach rodigini Massimo Brunello e Mattia Dolcetto sfiderà l'Irlanda, in rosa il seconda linea della FemiCz Rovigo Riccardo Andreoli. Sono gli ultimi due impegni internazionali del 2021 per le squadre azzurre di rugby.

IMPEGNO DIFFICILE

L'Italia Emergenti di Parma è di fatto la nazionale del campionato. Nei 23 annunciati dal ct Alessandro Troncon ci sono solo tre giocatore di Urc. Tutti gli altri vengono da 8 dei 10 club di campionato, alcuni sono permit player di Treviso e Zebre. Le uniche squadre non rappresentate sono Lazio e Lyons, di questi ultimi però c'è Gonzalo Garcia assistente per i trequarti (al posto di Andrea Marcato) insieme a Davide Giazzon per la mischia. In tribuna l'altro rossoblù Luca Borin.

L'impegno che attende Ruggeri e compagni è difficile per due motivi. 1) L'avversario, 15° nel ranking mondiale (Italia 14ª), che pur presentato una Romania A priva dei big che giocano all'estero rimane una squadra di livello per una selezione del campionato italiano. I nostri club nelle ultime annate hanno perso da squadre tedesche, russe, spagnole, portoghesi. 2) La mancanza di abitudine di giocare assieme degli azzurri. Nell'Italia A in campo a novembre A l'ossatura era fatta da giocatori delle franchigie e della nazionale maggiore. Gli Emergenti hanno l'ossatura del Top 10. La prestazione va valutata anche in rapporto a questo.

Si chiama Italia Emergenti (e non A) perché questa è la nazionale catturante i giocatori stranieri comunicata a inizio 2021 World Rugby. Per questo la Fir ha cambiato etichetta alla squadra rispetto alle vittorie contro Spagna e Uruguay. In questo modo il terza linea neozelandese Toa Halifihi, il seconda linea sudafricano Armand du Preez e Swanepoel diventeranno italiani equiparati. Avessero giocato con l'Italia A no.

IL CASO SWANEPOEL

Per Swanepoel e il Rovigo finisce un incubo. Dopo aver giocato in Italia A-Spagna il 30 ottobre sembrava che il pilone fosse diventato italiano e la FemiCz avesse liberato un posto da straniero. Invece l'etichetta della squadra (Italia A) e la presunta interruzione dei tre anni continuativi di attività rugbistica in Italia del giocatore (amichevoli in Sudafrica nel 2019) l'avevano precluso. Ora World Rugby ha stabilito che la posizione di Swanepoel è regolare per diventare un italiano.

Ivan Malfatto

