È un'Inter di rigore: prima coppa a Valencia Perisic ai saluti finali

IL TROFEO NARANJA Nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, l'esordio in posticipo a San Siro contro il Lecce, l'Inter ha affrontato il Valencia per il Trofeo Naranja. I tempi regolamentari si sono chiusi 1-1 poi la sequenza dei rigori è stata lunghissima e senza errori fino allo sbaglio decisivo degli spagnoli con Garay (al 7. tentativo) e al gol del giovane Bastoni - dopo quelli di Esposito e Longo - per l'8-7 finale.L'ULTIMO ARRIVATOPer il Mestalla non è stato convocato l'ultimo arrivato Romelu Lukaku ma neanche Ivan...