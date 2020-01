È tornato. Leonardo Sarto ha ritrovato il palcoscenico internazionale dopo tre operazioni alla spalla destra e un calvario di due anni. Si è rilanciato a Treviso e ha ritrovato un posto tra gli azzurri per il Sei Nazioni. Oggi l'ala padovana, 28 anni, scuola Petrarca, partirà titolare in Pro14 con la maglia del Benetton contro la sua ex squadra dei Glasgow Warriors. Partita da emozioni forti. Perché vale molto per la classifica e per quello che rappresenta nel recupero di Leonardo.

«Vengo da un periodo piuttosto duro - racconta - e non solo per l'intensità della riabilitazione ma anche per le difficoltà incontrate al mio ritorno in campo nella scorsa stagione, al Leicester, come joker medical».

Come è andata?

«Ho giocato poco in Premier League e non mi sentivo completamente a posto con la spalla. Ho reagito lavorando ancora più duro. L'arrivo a Treviso è stato fondamentale. Mi sono integrato bene con i compagni e lo staff, ho ritrovato fiducia e motivazioni».

Ha mai avuto paura di non farcela?

«Molte volte e devo ringraziare in particolare mio fratello Jacopo che mi ha supportato mentalmente. È stata lunga. Alla fine la voglia di tornare ha prevalso su tutto».

Ora ha ritrovato le certezze.

«Sì, ma devo ancora fare la partita che ho in testa per dimostrare che sono tornato quello di prima. Sto bene, la spalla è a posto. Ma aspetto risposte che solo il campo mi può dare».

Due stagioni al Glasgow. Quali differenze ha notato tra il rugby italiano e quello scozzese?

«Ci sono tante differenze, ad esempio di mentalità e di organizzazione. Per dirne una sulla struttura degli allenamenti: loro fanno palestra dopo essersi allenati in campo, noi prima. Forse perché preferiscono fare il lavoro sul campo quando sono più freschi. Poi il clima è molto diverso, i terreni sono più pesanti e anche questo incide».

Cosa ci manca per raggiungerli?

«Non saprei a livello di crescita, anche se il numero di praticanti è sempre un elemento fondamentale sotto ogni latitudine. Però se guardiamo le franchigie il gap non è così grande. Possiamo competere con Edimburgo e Glasgow. E anche con le gallesi. Solo le irlandesi sono un gradino sopra a tutti».

Come si batte il Glasgow?

«Si batte. Intanto rispettando il piano di gioco. Li abbiamo studiati per bene in questi giorni, sappiamo esattamente come giocano».

Come?

«Hanno una difesa molto aggressiva, gli piace andare al largo»

E voi?

«Lo vedrete in campo».

C'è un settore di gioco più importante di altri?

«Diciamo che se ripeteremo quello che abbiamo fatto vedere col driving maul contro le Zebre saremo a buon punto per vincere».

Per lei una sfida nella sfida con i suoi ex compagni. Solo emozione o anche voglia di dimostrare qualcosa?

«Questa partita per me ha un significato personale. Non pensavo che sarebbe stata così, ma in effetti sento la voglia di dimostrare qualcosa. Sono stato due stagioni a Glasgow, è stata una esperienza fondamentale per me, che mi ha aiutato a crescere come persona e come professionista. Ogni allenamento era decisivo per il posto in squadra, c'è grande competizione. Mi è stato molto utile. Perché poi a Treviso non è che abbia trovato una competizione inferiore: qui ho fatto sei settimane di tribuna prima di giocare. Qualcuno potrebbe anche scoraggiarsi. Io non sono il tipo. E in questo senso credo che l'avventura scozzese mi sia servita».

Dove può arrivare il Benetton in questa stagione?

«Ci siamo posti l'obiettivo di tornare ai playoff, ben sapendo che quest'anno sarà più difficile perché tutti sanno di cosa siamo capaci e che a Monigo rischiano».

In che cosa dovete migliorare?

«Nei dettagli. Una presa al volo o la giusta larghezza in difesa possono evitare errori ed essere decisive. Perché ormai siamo lì con gli altri e basta poco a cambiare l'esito di una partita».

Mercier, suo allenatore al Petrarca, ha detto che lei ha tutte le qualità per essere un grande estremo: fisico, scatto, capacità di saltare l'uomo e di contrattaccare. E un calcio potente.

«Tutto vero, tranne che per il calcio. L'ho trascurato negli anni ed è stato un mio errore. Ora non sono così tanto forte al piede. Forse dovrei riprendere a lavorarci».

Antonio Liviero

