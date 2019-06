CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È tornato in scena Lionello Manfredonia, un campione con 325 presenze in squadre professionistiche (Lazio, Juventus, Roma) e ben 13 con la maglia azzurra. Recentemente ha aperto una scuola di tecnica per i ragazzi di una fascia di età compresa tra il 2006 e il 2010 ed oggi ha già 30 iscritti per imparare il Vero Calcio, come si chiama appunto la sua accademia. Per partire con questa sua avventura ha scelto Vicenza dove ha lavorato come direttore sportivo e ha costruito la sua famiglia con due figli ed ha fissato come luoghi di allenamento...