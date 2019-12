È TORNATA LA VALANGA ROSA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCIVAL D'ISERE Tre vittorie, tre secondi e un terzo posto quando siamo solo all'inizio della stagione. E scusate se è poco ma i risultati parlano chiaro: le ragazze azzurre dello sci alpino sono una valanga vera. Rispetto a loro i maschi della nazionale paiono addirittura balbettare.Che lo sci alpino italiano fosse donna lo si era capito in realtà da qualche anno grazie a risultati strepitosi: dallo storico oro olimpico di Sofia Goggia in discesa alla sua coppa del mondo di disciplina sino alle vittorie in serie con alcune oltre modo...