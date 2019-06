È SUBITO UNA GRANDE ITALIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BOLOGNA Sì, stupendo. Nelle serate di questa estate in cui tutto è colorato d'azzurro diventano vere anche le utopie. Che poi a dirla tutta battere la Spagna era diventato piuttosto un tabù. Ora non lo è più. Nell'ubriacatura Nazionale l'Under 21 fa la sua parte: Rojita battuta per 3-1, non accadeva dal lontano 2006. La strada che porta a Udine è sempre più in discesa. Brilla la maglia di Chiesa autore della doppietta con cui i Di Biagio boys ribaltano una partita per nulla facile. Un segnale alla Fiorentina e uno alla Juventus che se...