E Spalletti benedice il ritorno di Ancelotti

«Il ritorno di Ancelotti certifica che il nostro calcio è in crescita. Ma spero che non ci lasci Sarri: magari per convincerlo a restare gli lascio la mia panchina all'Inter». Così Luciano Spalletti (nella foto) in vena di battute, presente ieri a Firenze al 17. memorial Niccolò Galli (figlio dell'ex portiere viola) riservato ai baby calciatori classe 2005. «Sarri ha vinto il campionato del manuale del calcio, mai visto giocare una squadra quest'anno come la sua - ha proseguito il tecnico nerazzurro - Giocare bene non vuol dire vincere....