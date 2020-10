IL VERDETTO

ROMA Il Giro d'Italia si conclude con un dominio britannico. Tao Geoghegan Hart è il vincitore di un'edizione della corsa rosa che resterà nella storia, in quanto disputata nel mese di ottobre per via dell'emergenza sanitaria Covid-19. La pandemia ha fatto tremare anche la corsa in alcune circostanze, ma la missione è stata compiuta: il Giro è arrivato a Milano, e ha regalato un finale spettacolare, con il britannico e Jai Hindley che si sono giocati la maglia rosa nella cronometro finale di 15,7 km.

39 SECONDI

Alla vigilia della cronometro finale, i due contendenti per la maglia rosa erano a pari merito: dopo la tappa di Sestriere, vinta da Hart, il simbolo del primato è andato sulle spalle dell'australiano per soli 86 centesimi. Un distacco da Formula Uno, più che da ciclismo. Nella cronometro non ci si può nascondere: si è soli contro un orologio che offre imperterrito il suo responso. Alla fine della prova contro il tempo, Geoghegan Hart ha rifilato 39 secondi a Hindley, portandosi a casa la maglia rosa senza averla mai potuta vestire in corsa. Nell'armadio si ritroverà quella più importante, quella del podio finale. La Ineos-Grenadiers è riuscita a raddrizzare un Giro iniziato molto male a causa della perdita di Geraint Thomas, vincitore del Tour de France 2018, caduto durante la terza tappa. Ma dopo la tappa di Camigliatello Silano le cose sono cambiate, e la squadra si porta a casa non solo la maglia rosa di Hart ma anche 7 vittorie su 21 tappe, quattro delle quali conquistate da Filippo Ganna, due dalla maglia rosa finale e una da Jhonathan Narvarez. Il team manager inglese ha spiegato: «Dopo il trionfo di Ganna a Camigliatello Silano è scattato qualcosa nella testa dei ragazzi, abbiamo iniziato a correre con l'obiettivo di fare bene ad ogni tappa. Siamo stati grandi protagonisti, è stato un successo incredibile». Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley hanno rispettivamente 25 e 24 anni: comunque fosse andata, avrebbe vinto un corridore di una nuova generazione che non ha timori reverenziali. Nato a Londra da una famiglia di origini irlandesi, Geoghegan Hart ha ottenuto in Italia molti dei suoi trionfi più importanti in carriera, a cominciare dal Giro della Lunigiana 2013, quando era Juniores, fino ai suoi primi due successi da professionista, entrambi al Tour of the Alps 2019. «Prima dell'arrivo a Milano non ho mai pensato di poter vincere questa maglia ha spiegato l'inglese , durante la cronometro il mio direttore sportivo mi ha detto che stavo guadagnando. Poi, quando mi hanno chiesto di non correre rischi nella parte finale, ho capito che ero vicino alla vittoria. Dedico questo successo a tutta la mia famiglia e ai miei amici. Sarà strano lasciare la bolla della corsa in un momento difficile per l'Europa, ma non vedo l'ora di essere a casa per festeggiare anche con mio fratello piccolo».

Carlo Gugliotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA