ELEZIONI AIC

MILANO Inizia l'era Umberto Calcagno all'Associazione italiana calciatori. Il 50enne avvocato di Chiavari, ex calciatore cresciuto nella Sampdoria, è stato eletto nuovo presidente dell'Aic, dopo gli scorsi mesi come presidente ad interim dopo le dimissioni a giugno di Damiano Tommasi. Un largo successo per Calcagno, già vicepresidente, che ha ottenuto 120 voti contro i cinque dello sfidante, Beppe Dossena. Come vice avrà Sara Gama. La 31enne triestina capitana della Juventus e della Nazionale è prima donna a ricoprire questo incarico nell'Assocalciatori. Una svolta. La ministra per le parti opportunità, Elena Bonetti, è stata tra le prime a fare i complimenti all'azzurra, sottolineando che grazie a lei «un'altra strada si apre per donne e libera energia e opportunità», mentre Calcagno, sottolinea che si tratta «del giusto riconoscimento per quello che il settore femminile ha fatto, dentro e fuori l'Aic. Il percorso che hanno intrapreso ci indica la strada che dobbiamo seguire».

Nel direttivo sono stati eletti, tra gli altri, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma e il centrale dell'Inter Andrea Ranocchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA