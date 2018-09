È quasi derby A Verona oltre 400 tifosi bianconeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TIFOSERIAQuella di domenica sarà la trasferta più vicina, per l'Udinese, nella serie A 2018/2019. Con la retrocessione dell'Hellas, è rimasta soltanto Chievo-Udinese. E i tifosi bianconeri non perderanno di certo l'occasione per sostenere la squadra di Velazquez in questa quinta giornata di campionato. È un momento importante per la stagione di Behrami e compagni, e la spinta del pubblico, in uno stadio che di solito non vede una grandissima presenza di tifosi in generale, può dare una marcia in più ai friulani. UNA FESTA Molti saranno i...