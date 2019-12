È POLLEDRI IL NUOVO RE

RUGBY

È stato l'anno di Jake Polledri. Il terza linea del Gloucester e della nazionale azzurra si è imposto nettamente nel tradizionale referendum del Gazzettino tra gli allenatori del Top12 e del Pro14. Un risultato che migliora il secondo posto della scorsa stagione alle spalle di Matteo Minozzi e che mette d'accordo tecnici e tifosi, visto che Jake si è imposto anche nel Buttiga player of the year promosso da Rugby 1823.

Sul podio del Gazzettino due azzurri del Benetton: il seconda linea padovano Federico Ruzza, secondo, e il terza linea equiparato sudafricano Braam Steyn, entrambi protagonisti di una annata notevole. Ai piedi del podio il giovane pilone delle Zebre Danilo Fischetti che si era già segnalato nella scorsa edizione (10°). Primo dei trequarti il padovano Mattia Bellini (Zebre), mentre miglior straniero risulta Ratuva Tavuyara davanti a Ioane e Duvenage, tutti del Benetton.

Questi i voti dei tecnici: al primo sono stati assegnati 8 punti, 5 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 al quinto. Nessuno poteva votare giocatori che attualmente indossano la maglia del proprio club.

MICHAEL BRADLEY (Zebre): «Il mio oscar va a Tavuyara, un giocatore davvero creativo. Secondo Polledri capace di portare sempre avanti il pallone. Quindi nell'ordine Dewaldt Duvenage, Ruzza e Monty Ioane».

KIERAN CROWLEY (Benetton Treviso): «Scelgo Polledri perché ha dimostrato di essere consistente e continuo in ogni gara anche a livello mondiale. Alle sue spalle Fischetti, quindi David Sisi, Bellini e Maxime Mbandà»

MASSIMO BRUNELLO (Kawasaki Robot Calvisano): «Il mio giocatore dell'anno è Fischetti. È un pilone completo, forte sia in mischia ordinata che fuori. Alle sue spalle Enrico Lucchin, pericoloso palla in mano, ma che si fa rispettare anche in difesa. Quindi, nell'ordine, Ruzza davanti a Polledri e a Morisi».

UMBERTO CASELLATO (FemiCz Rovigo) : «Marco Barbini su tutti per il talento e l'intelligenza rugbistica, non so perché non trovi più spazio in azzurro. A seguire Braam Steyn, che ha raggiunto un livello internazionale, quando le partite sono dure lui c'è. Poi Polledri, stesso discorso di Steyn, Duvenage e Mbandà».

SALVATORE COSTANZO (Mogliano): «Al primo posto Ioane di un soffio davanti a Ratuva Tavuyara, una splendida coppia di ali che ha fatto la differenza nel gioco del Benetton. Terzo Ruzza che nella mia classifica precede Polledri e Pescetto».

GONZALO GARCIA (Lyons Piacenza): «Polledri è il giocatore dell'anno perche ha fatto la differenza ogni volta che è entrato in campo, facendo capire subito il suo livello soprattutto nell'impatto fisico. Bellini secondo, nonostante l'infortunio rimane un giocatore fondamentale. A seguire Steyn, Negri e Ioane».

CRAIG GREEN (Lafert San Donà): «Il migliore è stato Steyn per il rendimento mostrato sia col Benetton che in Nazionale: sta facendo passi avanti continui. Lo tallona Polledri, in forte crescita. Poi Ruzza, Duvenage e Morisi».

GIANLUCA GUIDI (Fiamme Oro): «Jake Polledri, per me è già uno dei primi tre giocatori al mondo nel suo ruolo. Mattia Bellini, unico che andava oltre il break in Coppa del mondo e ottimo anche in Pro 14. Poi Danilo Fischetti, Marco Manfredi e Federico Ruzza».

VICTOR JIMENEZ (Viadana): «Il mio oscar va a Parisse, ha fatto la storia del rugby e anche quest'anno è stato in prima fila. Alle sue spalle si impone Ruzza. Terzo Bellini che precede Fischetti e Negri».

ROBERTO MANGHI (Valorugby Emilia): «Maxime Mbanda', reduce da un infortunio è andato alla Coppa de mondo, è stato fra i migliori e può crescere ancora. Secondo Odiete, gran campionato. A seguire Ruzza, Morisi e Bisegni».

ANDREA MARCATO (Petrarca Padova): «Il numero uno è stato Ruzza, seconda linea dalle grandi qualità offensive, forte in touche e con un'ottima conoscenza del gioco. Diventerà un punto di riferimento del nostro rugby. Dopo di lui si è imposto Polledri con la sua esplosività. Quindi Allan, Duvenage e Steyn».

DANIELE MONTELLA (Lazio): «Michele Lamaro per la crescita fatta, ed è in grado di migliorare ancora. Sebastian Negri, perché ha il profilo adatto per interpretare il suo ruolo. Poi Morisi, Allan e Lucchin».

CRISTIAN PRESTERA (Colorno): «Primo Jayden Hayward, è stato il miglior giocatore dell'Italia nella Coppa del mondo pur giocando in due ruoli diversi. Secondo Ruzza per la sua polivalenza in seconda e terza linea mantenendo grandissime prestazioni. A seguire Steyn, Allan e Negri».

PASQUALE PRESUTTI (I Medicei): «Il mio oscar va a Barbini terza linea completo e dal rendimento costante. Da tre anni non gioca mai sotto il sette come voto. Poi metto Polledri che ha sempre risposto nelle occasioni importanti e nell'ordine Cannone, Morisi e Hayward».

