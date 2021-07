Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TOKYOVola come una farfalla, pungi come un'ape. Irma Testa fa entrambe le cose. Sul ring svolazza come una «farfalla pazza», come diceva il suo primo maestro, e punge come uno sciame di api regine. Lo sa anche la canadese Caroline Veyre, battuta con verdetto unanime nei quarti del torneo olimpico, 57 chili. Un successo che garantisce all'azzurra una medaglia (nella boxe gli sconfitti in semifinale sono bronzo ex aequo) e all'Italia un podio...