È morto Bob Lienhard, mito di Cantù e degli anni 70

BASKET(ld) Con l'accesso al secondo e ultimo turno preliminare della Champions League merito del 90-71 in Ungheria sullo Szolnoki che porterà alla serie contro Anversa Cantù ha reso omaggio nel modo giusto a Bob Lienhard, scomparso ieri a 70 anni a causa di un male incurabile. Robert Louis Lienhard era stato il pivot della Cantù capace di avviare il proprio mito di Regina d'Europa, in quegli anni 70 in cui la piccola realtà brianzola seppe trasformarsi in un riferimento anche in campo internazionale. Formando l'asse play-pivot con...