È la terza coppa internazionale di Diego Pablo Simeone, non la prima di Rudi Garcia. Festeggia l'argentino, non il francese ex Roma. Vince il cholismo, ovvero quasi l'antigioco, dopo due finali di Champions league perse in maniera rocambolesca contro il Real Madrid. Vincono grinta e concentrazione dell'Atletico Madrid sulla compassata classe dell'Olympique Marsiglia. I biancocelesti non bissano il successo in Champions di un quarto di secolo fa, sul Milan, firmato Basile Boli.SETTIMA COPPAE' l'unico trofeo in bacheca (l'Intertoto del 2005 è...