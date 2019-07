CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È la storia più particolare del mondiale di scherma a Budapest. Passano due atlete con la testa in parte coperta, perchè portano il niqab. «Non possiamo lasciare scoperto il capo. Ma non è il burqa, attenzione» spiegano le due spadiste iraniane che parlano anche di Julio Velasco, dei tempi in cui era ct dell'Iran nel volley e delle tribune degli impianti mediorientali aperte progressivamente alle donne, fra pallavolo e calcio. Vicino a loro c'è la Ct, e non solo, delle schermitrici iraniane: porta gli occhiali ma, ovviamente, nessun...