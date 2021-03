L'Italia di Franco Smith ancora non cresce. La quarta partita del 6 Nazioni all'Olimpico contro un Galles che punta al Grande Slam riserva agli inesperti azzurri il solito menù: difesa soffice, sette mete subite, 48 punti sul groppone, errori, indisciplina, una mancanza cronica di efficacia nel combattimento, sia collettivo che individuale.

Difficile in una giornata così trovare note positive. L'Italia ha riproposto il solito gioco di passaggi sterile, da una linea di touche all'altra con avanzamenti inapprezzabili. Senza progredire sull'asse frontale, senza alternanza, senza costrutto. Smith chiedeva più cinismo. Ma la sua faccia sconsolata durante la partita era eloquente. Ci sarà pure una cornice tattica, ma non si nota. Manca un'idea precisa di gioco, una base sulla quale attaccare con un minimo di certezza. Una volta almeno c'erano la mischia ordinata e il maul penetrante. Ora i drive vincenti li fanno gli avversari: i gallesi hanno costruito due mete dai raggruppamenti avanzanti nell'area dei 22 metri, gli azzurri ci hanno provato per due volte nel finale senza ottenere nulla.

La giornata è stata aggravata da un gioco al piede insufficiente. A incaricarsene è stato soprattutto il talentino Varney da dietro il pack: letture tattiche ed esecuzione spesso pregevoli, un suo destro tagliente ha fruttato una splendida touche a ridosso della linea di meta dei Dragoni rossi. Ma questo gioco è parso ancora slegato, disorganizzato nel movimento della linea di pressione e nel timing di ricezione.

INDISCIPLINA

Inoltre l'Italia ha peccato nella disciplina: due espulsioni temporanee, di Bigi nel primo tempo per falli ripetuti e di Riccioni (evitabile) nella ripresa per gioco pericoloso. Una inferiorità di 20 minuti pagata carissima: 24 punti. Con l'uomo in più il Galles ha trovato due mete facili all'esterno con Adams e Faletau. Poi sono arrivate le due di Owens con il maul a dimostrazione di come il ct Pivac abbia dato ai suoi una impostazione molto pragmatica, attenta soprattutto ai fondamentali. In avvio di ripresa Jonathan Davies ha lanciato North oltre la linea: 0-34 e partita finita. Arriva a questo punto la pregevole meta azzurra con una azione personale dell'ala del Benetton, Ioane: calcetto di collo destro a seguire e controllo a due mani sul rimbalzo. Il giallo a Riccioni porta poi le marcature di Sheedy e Rees-Zammit.

