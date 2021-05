Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È la notte del Cittadella, come due anni fa, in finale per la promozione. Con il brivido, poichè a 12' dalla fine il Monza raddoppia ma non trova la terza rete che l'avrebbe qualificato. Nel 2019 si fece rimontare dal Verona, in finale, anche stavolta avrà la prima gara in casa, domenica. È una finale tutta veneta, con il Venezia non così favorito. Dal ritorno in serie B, con Roberto Venturato, i granata non hanno mai mancato i playoff,...