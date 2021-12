Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È la meravigliosa creatura del campionato italiano di Serie A. Stupisce, brilla, straripa. Ce la invidiano in mezza Europa. Perché l'Atalanta riesce sempre e ogni volta a sbalordire se stessa, i tifosi e la critica. I numeri non parlano, però sanno spiegare tanto. E allora bisogna sapere che (nell'ordine) l'Atalanta ha vinto tutte le ultime cinque partite italiane; e ha ottenuto cinque successi esterni consecutivi in A per la seconda...