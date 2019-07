È L'ITALBASKET DEI PICCOLI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETUna Nazionale senza giocatori alti 2.10 dovrebbe appartenere a Paesi di secondo piano. E invece rappresenta il presente dell'ItalBasket, che esattamente fra un mese il 31 agosto contro le Filippine debutterà ai Mondiali in Cina. Una banda bassotti, parafrasando il nome del leggendario Billy Milano di Dan Peterson di inizio anni 80, che ieri sera a Trento contro la Romania ha affrontato il primo degli 11 test amichevoli in una versione ancora più piccola e leggera. L'assenza per affaticamento muscolare del 2.08 Danilo Gallinari out...