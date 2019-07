CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È interessante un'intervista rilasciata da Claudio Marchisio, valoroso ex calciatore della Juventus (con la quale ha vinto 7 scudetti) e ora alla seconda stagione con lo Zenit San Pietroburgo, dove purtroppo non sta giocando per una frattura al menisco del ginocchio, che forse decide di risolvere senza intervento. Ha comunque dichiarato che questa sfortunata esperienza lo ha colpito in tanti modi, dalla mentalità alla cultura del lavoro, dal modo di vivere il calcio. Secondo indiscrezioni, Marchisio starebbe trattando la risoluzione del...