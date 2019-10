CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È il volto nuovo del rugby italiano. Cinquantasette anni, padovano, presidente e ad delle Acciaierie Venete, Alessandro Banzato si appresta a vivere il secondo campionato, che parte domani, al timone del Petrarca. Ha assunto la guida del club della Guizza, di cui è stato per 8 anni vicepresidente, un paio di mesi dopo l'approdo al vertice di Federacciai. La sua gestione è iniziata in punta di piedi. Non ama i riflettori e del privato si conosce poco. Però nel Banzato imprenditore, sul palcoscenico melanconico del Top12, petrarchini e non,...