È già tempo del primo grande antipasto delle sfide-scudetto: domani, nella semifinale della Supercoppa di basket, Venezia affronterà i tricolori della Virtus Bologna. La vincente, con ogni probabilità avrà in premio la finale contro Milano, che domani incontrerà Brindisi. Casalecchio mette in palio il primo trofeo della stagione: la V nera padrona di casa, attesissima dopo lo scudetto e il ritorno in Italia di coach Sergio Scariolo,...