È GIÀ L'ORA DI JUVE-NAPOLI: RIAPERTA LA LOTTA SCUDETTO

IL BIG MATCHUn tweet per ristabilire le gerarchie e infondere fiducia alla sua squadra dopo il mezzo passo falso di Crotone. «Arrivare allo scontro diretto a +4 era impensabile fino a due mesi fa; c'è un po' di rammarico per l'ultima partita, ma sappiamo che il campionato non si sarebbe chiuso in nessun caso e non si chiuderà neppure domenica», il messaggio di Massimiliano Allegri dopo la partita dello Scida che ha riaperto la lotta scudetto in vista della supersfida di dopodomani.TUTTO IN POCHI MINUTIMercoledì sera la prospettiva del...