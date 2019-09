È già derby Sfida tattica tra Inzaghi e Fonseca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Per molti è lui il valore aggiunto della Lazio, e se prima il derby era un tabù ora per Simone Inzaghi è una sfida che resta «importantissima» ma da affrontare «con serenità». Alla vigilia della stracittadina contro la Roma di Fonseca e con il favore dei pronostici, il tecnico biancoceleste non cade nella trappola dei bookmaker e avverte: «Noi favoriti? Probabilmente in teoria sì, visto il nostro successo e il loro pareggio alla prima giornata. Ma in pratica assolutamente no. Sappiamo cosa significa giocare un derby, sono due...