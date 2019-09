«È già al top, ha un entusiasmo pazzesco e può sorprendere ancora»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Dove può arrivare Matteo? Secondo me lui è già arrivato. Quando sei nei primi 20 del ranking mondiale è così. Sarebbe anche bello vederlo numero uno, secondo me ha ancora un entusiasmo pazzesco per sorprendere». Ne è certo Raoul Pietrangeli, il primo allenatore di Berrettini al circolo della Corte dei Conti di Roma, prima di passare all'Aniene (con il quale è ancora tesserato) e successivamente alla Rome Tennis Academy. «Ho iniziato ad allenarlo dai 7 ai 14 anni - racconta il coach -Era un ragazzo molto serio e umile. Si divertiva...