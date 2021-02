È da tipi della pasta di Marco Lazzaroni che parte il tentativo di riscossa dell'Italia nel 6 Nazioni, domani al via a Roma contro la favoritissima Francia. L'obiettivo scontato è tornare a una vittoria, che nel Torneo manca da 27 partite. Per farlo il ct Franco Smith, oltre a portare quella fede nel duro lavoro e nella religione, ben note ai tempi in cui allenava a Treviso (in campo è vietato bestemmiare e la preghiera di gruppo è incoraggiata) sta cercando di cambiare il Dna della squadra proprio con giocatori come l'avanti del Benetton, flanker avanzato in seconda linea in un ruolo di fatica dove però è in grado di garantire mobilità e pulizia dei palloni nei punti d'incontro. Domani, a 25 anni partirà di nuovo titolare (la sua dodicesima presenza).

«Sento la fiducia di Smith - dice - anche se ci sono giocatori che quando ottengono la fiducia si sentono un po' arrivati».

È preoccupato?

«Sono cresciuto con l'idea che la maglia della nazionale la indossiamo solo in prestito. Io non do mai per scontato di essere convocato. E quando torno nel Treviso è come se ripartissi da zero».

Dove l'ha imparata questa etica?

«Da Alessandro Zanni. Ho vissuto con lui in Nazionale e a Treviso, ma siamo amici di famiglia di vecchia data attraverso suo cognato. A 12 anni gli chiedevo l'autografo. Poi siamo diventati compagni. Un sogno».

E cosa altro le ha insegnato Zanni?

«Da buon friulano a parlare poco e a lasciar parlare i fatti».

Come ha iniziato col rugby?

«Alla Leonorso Udine. Mio padre è carnico, mia madre veneziana. Così per non scontentare nessuno mi sono trasferito in Veneto... prima a Mogliano e subito dopo a Treviso».

Lei ha praticato judo.

«E mi ha dato molto. Una postura corretta nel placcaggio e nelle ruck, ad esempio. È uno sport che educa al contatto fisico».

In Italia non c'è una cultura sportiva della multilateralità.

«Un peccato, la scuola dovrebbe fare di più».

Smith come sta cambiando l'Italia?

«Punta sull'intensità, prima di tutto fisica. Non ci vuole vedere intimoriti, ci invita a credere di più in noi stessi. Stiamo lavorando anche perché la nostra mischia diventi arrogante nel gioco».

Gioco al piede poco, però.

«E invece gli piace usare il piede, spostare la pressione sull'avversario. Solo che non sempre riusciamo a mettere in campo il piano di gioco voluto. Dobbiamo crescere anche in questo aspetto, nella gestione delle partite».

Si è persa l'efficacia nei raggruppamenti penetranti.

«Perché siamo troppo buoni. È una fase di gioco in cui i falli sono tollerati, dobbiamo diventare un po' più smaliziati, imparare a giocare al limite come gli altri».

Altro nodo dolente le ruck. Cosa bolle nella pentola azzurra?

«Cerchiamo che il portatore liberi la palla verticalmente, per ridurre il cancelletto d'ingresso degli avversari. C'è un grande focus su questo».

Nessuno crede che batterete la Francia, onestamente.

«Invece in campo si va sempre per vincere. Loro sono una squadra giovane, imprevedibile, esuberante. Ha la pressione della vittoria. Sta a noi confonderli con la difesa e la disciplina».

Il vostro obiettivo nel 6 Nazioni?

«Farci rispettare, essere un avversario scomodo per tutti».

E battere Galles e Scozia...

«Perché no? Ma con queste squadre non si vince per caso. Se cominceremo subito a giocare bene allora ci potremo provare. È un percorso».

Lei preferisce spostarlo il piano o suonarlo?

«Spostarlo. Non sono tipo da applausi. È come per uno spettacolo di magia, dietro le quinte del mago c'è molta gente che ci lavora. Io mi vedo lì».

Lei è sommelier.

«Il piano B della mia vita. Una passione trasmessami da mio padre Pietro. Abbiamo un'azienda di 6 ettari tra San Giovanni al Natisone e Buttrio gestita con l'aiuto di una famiglia, perché a casa di mestiere facciamo altro. Produciamo Friulano e un rosso che è un blend di Refosco e Merlot»

E che vino si paragonerebbe?

«Un Refosco, corposo e tannico».

Antonio Liviero

