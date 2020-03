CICLISMO

L'Italia della pista è andata forte ai Mondiali di Berlino appena terminati, con un bilancio, tra record mondiali e medaglie, molto positivo. «Abbiamo lasciato qualcosa a terra ma nel complesso siamo andati bene - ha detto Di Rocco presidente della Federciclismo - Ganna ha fatto segnare il nuovo record mondiale nell'inseguimento e ha preso un oro. Le donne come sempre hanno contribuito con il 50% delle medaglie». Il bottino della spedizione azzurra è stato di 6 medaglie: un oro, due argenti e tre bronzi. Da sottolineare anche i successi dei giovani e i nuovi record italiani, a dimostrazione dell'ottimo lavoro dei tecnici e l'impegno degli atleti. Filippo Ganna è stato straordinario, in poche ore ha scritto il record del mondo nell'inseguimento, portandolo a 4'01934 e ha vinto l'oro, titolo che nella sua giovane carriera ha conquistato 4 volte.

NON SOLO GANNA

Nell'inseguimento, non va dimenticato il quarto posto del diciannovenne friulano Jonathan Milan, al suo esordio mondiale. Sempre per gli uomini il quartetto maschile con Simone Consonni, Filippo Ganna, il veneziano Francesco Lamon e Jonathan Milan, Michele Scartezzini, ha portato a casa il bronzo e la qualificazione olimpica, ma anche il record italiano e la terza prestazione mondiale di sempre con 3'46513. Simone Consonni ha poi arricchito il medagliere con l'argento nello scratch. Elia Viviani anche se non ha portato medaglie, sarà a Tokyo, un riferimento per il quartetto.

Anche le ragazze sono andate forte e considerando la giovanissima età, i loro risultati sono veramente importanti. Letizia Paternoster ha conquistato un argento importante, quello nell'omnium ad appena 20 anni. La trentina insieme a Elisa Balsamo, ha conquistato il bronzo nella Madison e sempre insieme affronteranno la prova a 5 cerchi. Non meno importante è il bronzo di Miriam Vece nella 500 MT. La ventiduenne di Crema con il suo 31171, è arrivata a soli 50 centesimi dall'oro, che unito al record italiano nei 200 metri lanciati (10580), la rende una delle migliori sprinter in assoluto. Francesca Monzone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA