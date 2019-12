Dzeko recuperato ma Fonseca fa pretattica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUI ROMAROMA Edin Dzeko recuperato. È questa la buona notizia a Trigoria alla vigilia della trasferta di San Siro. Il bosniaco ha smaltito la sindrome influenzale che lo ha tenuto fermo per un paio di giorni ed è regolarmente tra i convocati per la sfida di stasera, ma sarà in campo dal primo minuto o partirà dalla panchina? Paulo Fonseca non lo chiarisce, anche perché non vuole dare nessun vantaggio all'avversario.«Nei giorni scorsi non si è allenato ma oggi ha lavorato con noi ed è pronto per giocare. Ma non voglio dire niente di...