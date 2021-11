Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MILANO Missione compiuta. Grazie alla doppietta di Dzeko contro lo Shakhtar, e al risultato del Real Madrid in Moldavia con lo Sheriff (3-0 con una gara mai in discussione), l'Inter passa agli ottavi con un turno di anticipo. Adesso si giocherà il primo posto nel girone al Santiago Bernabeu (7 dicembre), in una sorta di derby con Carletto Ancelotti. Non accadeva da tre anni. Avevano fallito sia Luciano Spalletti sia Antonio Conte. Invece,...