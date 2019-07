Dzeko mette fretta all'Inter Higuain, la Roma ci prova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOROMA Si intrecciano e si sovrappongono il futuro di Dzeko, Higuain e Icardi. Tre attaccanti ritenuti degli ex, ma ancora in sala d'attesa e accomunati da uno stato d'animo irritato. La punta bosniaca, in particolare, si sta spazientendo per la prolungata operazione Inter-Roma, che ancora non vede la parola fine nonostante i numerosi contatti tra le parti. Il quadro non cambia: il ds Petrachi ha ribadito che Pallotta non si discosta dalla valutazione di 20 milioni, mentre i nerazzurri sono fermi ai 12 milioni più l'inserimento di un...