Il valzer delle punte. È un classico del calciomercato, e questa sessione invernale, che si chiuderà fra meno di una settimana, non fa eccezione. La notizia che la Roma ha messo Dzeko sul mercato potrebbe sparigliare varie carte, ma la mancanza di denaro da parte dei club e l'ingaggio di 7,5 milioni all'anno del bosniaco non facilitano le cose. Ad esempio, Dzeko potrebbe fare al caso della Juventus, che già lo voleva l'estate scorsa, ma ora in casa bianconera non sono ammesse spese rilevanti, anche se il ds Paratici vuole chiudere in fretta con il Sassuolo per Scamacca: si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Bisogna però trovare un sostituto per il Genoa, club al quale non basta il redivivo Destro.

Alcune trattative sono al traguardo, in particolare quella che porterà Lasagna al Verona: già domani l'ex del Carpi, ora all'Udinese, dovrebbe sostenere le visite mediche per i gialloblù, che per averlo pagheranno 10 milioni. L'Udinese rimpiazzerà il suo attaccante con Llorente, in arrivo da Napoli e che era nel mirino anche del Benevento, che ora sembra orientato a prendere l'ex interista Eder, di rientro in Italia dopo l'esperienza in Cina con lo Jangsu Suning.

