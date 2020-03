Ha avuto paura, Dybala: «Un paio di giorni fa non sono stato bene, sentivo il corpo pesante e dopo cinque minuti di movimento mi dovevo fermare perché mi mancava l'aria» la rivelazione della Joya a JTv, il canale tv bianconero. «Adesso sto bene, anche la mia fidanzata Oriana ha superato i sintomi». L'argentino ha svelato la sua grande passione («Colleziono magliette, sono legatissimo a quelle di Buffon, Ronaldo e Messi: ho la fortuna di giocare con tutti e tre») e soprattutto alcuni retroscena sul passaggio in bianconero: «Era l'estate del 2015, quando mi ha chiamato Paratici non ci ho pensato due volte, la prima cosa che ho fatto è stata abbracciare mia mamma». Sua l'ultima rete, non solo personale ma di tutta la Juventus, prima dello stop al campionato. «Contro l'Inter abbiamo fatto una partita clamorosa. È stato il momento migliore in maglia bianconera anche se non è stato bello senza i tifosi, però ho festeggiato con i compagni, è stato un momento incredibile». A servire l'assist è stato Aaron Ramsey: «Con lui ci troviamo sempre. So che lui è bravo a scambiare velocemente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

