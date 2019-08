DYBALA E ICARDI, L'ESTATE DEGLI ADDII DA FUORICLASSE A PEDINE DI SCAMBIO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSMILANO Argentini sul piede di guerra. Non sono giorni facili per Icardi e Dybala, entrambi in ferie forzate: il primo in realtà ha ripreso ad allenarsi, ma non rientra nei piani dell'Inter che dopo averlo escluso dalla tournée in Cina paventa l'ipotesi di metterlo fuori rosa. Eventualità non confermata dal club nerazzurro, peraltro irritato dall'atteggiamento di Maurito (che ha rifiutato Roma e Napoli perché vorrebbe andare alla Juventus) e della moglie-agente Wanda Nara che avrebbe minacciato azioni legali nei confronti della...