DYBALA E ICARDI BOMBER TRISTI

FOCUSLa Joya perduta. La stagione non è cominciata nel migliore dei modi per Paulo Dybala, abbonato alla panchina in nazionale come nella Juve che potrebbe cederlo. Almeno questa è la sensazione di Maurizio Zamparini, il presidente che lo portò in Italia e gli è rimasto affezionato: «Due anni fa gli ho consigliato di andare in Spagna - ha rivelato il patron del Palermo a Rmc - dove si gioca un calcio più adatto alle sue caratteristiche. Alla fine ci andrà, forse già a gennaio, perché la Juve vuole incassare 100-120 milioni»,...