DUSSELDORF Continua il sogno europeo dell'Inter, che elimina il Bayer Leverkusen, passa in semifinale e adesso attende la vincente tra Shakhtar e Basilea, che sfiderà (sempre a Düsseldorf) lunedì 17 agosto. I nerazzurri non andavano così lontani in Europa dal 2010, dall'anno del Triplete, quando avevano buttato fuori il Barcellona del doppio confronto in Champions (trofeo poi vinto a Madrid con il Bayern Monaco grazie alla doppietta di Milito). Decidono Barella e Lukaku, ma il Bayer resta vivo fino alla fine grazie al gol del suo gioiellino, Havertz, nel mirino del Chelsea. L'Inter disputa un ottimo primo tempo, mentre soffre un po' nella ripresa, ma resiste e festeggia il passaggio del turno.

PARTENZA SPRINT

La squadra di Antonio Conte è ben messa in campo, compatta, veloce. Gioca senza paura e passa in vantaggio con un gran tiro di esterno di Barella, che batte il finlandese Hradecky, così come era accaduto nel suo primo centro in Nazionale il 23 marzo 2019 a Udine nel 2-0 che l'Italia aveva rifilato alla Finlandia (e in quell'occasione in porta c'era proprio Hradecky). L'Inter non si ferma e mette alle corde il Bayer andando vicino al raddoppio ancora con Barella e colpendo poi con Lukaku. Il belga riesce a liberarsi di Tapsoba, cade, ma segna comunque. Il belga va in gol dalla nona partita di fila in Europa League tra Everton e Inter, superando Shearer (fermo a otto con il Newcastle nel 2005). Poi, però l'attaccante sbaglia il colpo del ko. Si sveglia il Bayer e accorcia con Havertz (tenuto in gioco da Godin), che vince una serie di rimpalli in area e batte Handanovic. Nella ripresa i tedeschi ce la mettono tutta per riagguantare il pari. L'Inter risponde colpo su colpo senza timori. Il tecnico dei tedeschi, Peter Bosz, fa cambi offensivi, ma Conte risponde con Moses ed Eriksen prima e con Sanchez poi. Ed è proprio il cileno a divorarsi la terza rete. Nonostante l'errore, però, i nerazzurri dimostrano di essere vivi. Il Bayer non si arrende, recupera metri, la difesa interista va, a tratti, in difficoltà. Il gol del pari non arriva e sono i nerazzurri a passare in semifinale. Ora davanti c'è solo un ostacolo prima della finale di Colonia. Conte ha molti motivi per essere felice.

TESORETTO

Un successo che vale oro. Ci sono più di 20 milioni di buoni motivi per andare fino in fondo. Facendo due conti, l'accesso alla semifinale fa guadagnare a Suning altri 2,4 milioni di euro, che si devono aggiungere ai 3,1 già in cassa per essere arrivati almeno fino ai quarti appunto. Non solo. Perché se il cammino dell'Inter dovesse continuare fino a Colonia, con tanto di vittoria della coppa, entrerebbero altri 8,5 milioni di euro (4,5 milioni per la finale più 4 per il titolo). Senza dimenticare la qualificazione automatica nella Supercoppa europea (3,5 milioni solo per giocarla) e la quota relativa al market pool, che oscilla tra i 3 e i 5 milioni. Totale? Più di 20 milioni. Soldi che potrebbero essere investiti sul mercato. È derby con il Milan per Milenkovic, ma nerazzurri e rossoneri non vogliono scatenare un'asta. Alternative sono Izzo e Vertonghen. Ultimo dato: il successo dell'Europa League proietterebbe il club di viale Liberazione in prima fascia in Champions. Oggi oscilla tra la terza e la quarta. Insomma, niente male.

Roberto Salvi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

